Харизматичный протеже Ле Пен. Кто такой Барделла и почему он против помощи Киеву

Ультраправый политик в своей стране по рейтингам опережает Марин Ле Пен

Приближаются выборы в Европейский парламент (ЕП), где ожидается серьезное "сдвиг вправо". То есть места и голоса получат больше праворадикальных популистских партий.

К примеру, во Франции сейчас идет борьба за будущие места в ЕП между ультраправым "Национальным объединением" Марин Ле Пен и блоком Эмманюэля Макрона (партии "Возрождение", "Горизонты" и "MoDem"). Есть шанс, что партия Ле Пен выигрывает, опережая провластную политсилу. "Национальное объединение" имеет 29,5% голосов, блок Макрона — 17%.

Издание Politico пишет, что выборы в ЕС станут первым испытанием правительства и зададут тон президентской гонке 2027 года. А самой большой угрозой в блоке Макрона считают не Ле Пен, а Жордана Барделлу — харизматичного 28-летнего президента "Нацобъединения". Политик опережает Ле Пен по популярности во Франции, занимая второе место в стране.

"Телеграф" рассказывает подробнее, что известно о новой звезде французской политики, к сожалению, имеющей антиукраинскую позицию.

Потеснил Ле Пен

Марин Ле Пен все еще является лицом ультраправых, но ее понемногу догоняет глава партии Жордан Барделла. Он сыграл ключевую роль в укреплении позиций "Нацобъединения" после того, как стал лидером. Ожидается, что политсила наберет около 30%, хотя никогда еще не пересекала порога в 25%.

Жордан Барделла и Марин Ле Пен

Politico отмечает, что на митинге сторонников "Национального объединения" в Марселе во время официального начала предвыборной кампании громче всего аплодировали не Ле Пен, а Барделле.

Сейчас он является одной из самых быстрорастущих политических звезд Франции. Согласно опросу, обнародованному в начале марта, Барделла является вторым по популярности политиком во Франции, уступая лишь бывшему премьер-министру Эдуару Филиппу.

Биография

Барделла – итальянец по происхождению, воспитывался в малообеспеченной семье в суровом пригороде Парижа Сен-Сен-Дени. Этот район известен как гетто потомков иммигрантов из Северной Африки. Мать-одиночка едва сводила концы с концами, работая ассистентом учителя.

Присоединился к "Нацобъединению" еще подростком, в 16 лет развешивал агитационные плакаты в своем районе. Молодой человек поднялся по всем уровням ультраправой партии, прежде чем в ноябре 2022 года стать ее президентом: работал пресс-секретарем партии, директором молодого отделения, вице-президентом. Изучал географию в Университете Парижа-Сорбонна, но бросил обучение, чтобы сосредоточиться на политике.

Жордан Барделла сдержан по отношению к своей частной жизни. А все-таки известно, что его возлюбленная – Нольвенн Оливье, племянница Марин Ле Пен и внука Жана-Мари Ле Пен. Ее отец является европейским депутатом, членом "Национального объединения", а мать — сестрой Марин Ле Пен.

Барделла влюбился в племянницу Марин Ле Пен

Бывшая Барделла, Керридвен, также имела влиятельную семью. Ее отец, бизнесмен Фредерика Шатион является сторонником правых радикалов и финансировал "Нацобъединение".

Что говорил об Украине

Национальное объединение не поддержало Украину во время нескольких ключевых голосований во французском парламенте и Европарламенте. Барделла в их числе проголосовал за резолюцию ЕС по осуждению агрессии России против Украины, но позже воздержался при голосовании за:

предоставление 1,5 млрд евро помощи Украине,

резолюцию, в которой упоминаются усилия России по дезинформации в ЕС,

резолюцию, которая описывает Россию как государство, поддерживающее терроризм,

санкции против России

Жордан Барделла и Марин Ле Пен

Выступил против вступления Украины в Евросоюз, потому что это якобы угрожает французскому агропромышленному комплексу:

"Я не поддерживаю вступление Украины в Евросоюз. Украина является аграрной страной, и вступление в ЕС сделает ее основным получателем субсидий, что значительно ослабит аграрный суверенитет Франции. Я принципиально против любого расширения ЕС. Принятие новых членов ослабило бы государства, которые учредили это сообщество”.

Раскритиковал идею Макрона отправить французских военных в Украину:

"Роль Франции состоит в том, чтобы воплощать путь равновесия. Провоцировать появление борьбы наших войск с ядерным государством является поступком столь серьезным, сколь и безрассудным. День за днем ​​Эммануэль Макрон, кажется, теряет хладнокровие".

Критиковал введение санкций против России, мол, они неэффективны и контрпродуктивны.

"Экономические санкции массово обогащают Россию, потому что Россия получает прибыль от этой войны, она получает огромные доходы. Он пользуется тем, что эмбарго привело к взрыву цен".

Месяцами выступал против поставок оружия Киеву. В феврале 2023 года заявил, что военного разрешения "конфликта" не будет.

Публично "переобулся" в интервью l’Opinion, где сказал, что сожалеет, что французский политический класс не осознал угрозу, которую представляет Москва.

Связи с Россией

Конкуренты Барделлы прилагают все усилия, чтобы изобразить "Нацобъединение" как партию путинофилов: подчеркнуть связи с Россией и антиевропейские уклоны. Слухи об этом действительно есть — в конце 2023 года The Washington Post опубликовало расследование, где прошли интересные документы Кремля. Цель Москвы – взорвать поддержку Украины и ослабить решимость НАТО, развить сеть ботов. А "Нацобъединение" получало от россиян несколько ссуд.

В июне 2023 года Национальная ассамблея Франции обнародовала отчет по доказательствам связей партии с Москвой. Марин Ле Пен и ее окружение назвали "передающей станцией" для распространения российской дезинформации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что летом Виктор Орбан может занять новый высокий пост в Европарламенте.