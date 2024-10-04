"Це – не ідеальний світ": у Німеччині назвали умову, щоб замінити США у допомозі Україні

Європа повинна робити більше для власного миру та безпеки

На тлі виборчої кампанії у США та зростання побоювань, що Вашингтон може скоротити свою частку підтримки Києва, Німеччина могла б взяти на себе лідерську роль у допомозі Україні. Однак німцям потрібно пояснювати потребу в такому кроці.

Про це на полях Варшавського безпекового форуму "Телеграфу" розповів депутат від партії "Зелених" і голова комітету з європейських справ Бундестагу Німеччини Антон Хофрайтер.

Більше читайте на сайті "Телеграф" в інтерв’ю: "У Берліні співіснують дві стратегії щодо України, і це проблема, — депутат Бундестагу Антон Хофрайтер".

— Ми є третьою за величиною економікою у світі. Другою — серед демократичних країн, адже Китай важко назвати демократичною державою. Отже, ми могли б це зробити. Все залежить від того, чи матимемо ми політичну волю дійсно реалізувати це, — каже депутат.

А щоб мати цю волю, пояснює голова комітету, слід розуміти, що це також вигідно для Німеччини та німецького народу. В ідеальному світі було б достатньо сказати, що це допоможе врятувати людей в Україні. Але у реальному світі ми маємо пояснювати людям, що це вигідно і для них самих.

— Але навіть якщо Дональд Трамп (на що я дуже сподіваюся) не переможе на виборах, Європа повинна робити більше для власного миру та безпеки. Адже не може бути так, що коли мир у Європі під загрозою, європейські політики насамперед запитують: "Що робить Вашингтон?" Ми повинні мати змогу самостійно гарантувати мир, — наголосив Антон Хофрайтер.

Він додав, що сукупна європейська економіка набагато більша за російську.

— Навіть лише німецька економіка значно перевищує російську. Ми маємо усвідомити, якою потужною може бути Європа, коли вона об’єднана і має правильну стратегію, — підсумував депутат Бундестагу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" назвав дві стратегії допомоги Німеччини Україні.