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"Це – не ідеальний світ": у Німеччині назвали умову, щоб замінити США у допомозі Україні

Автор
Ігор Тимофєєв
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Німецькі танки чудово показують себе на полі бою
Німецькі танки чудово показують себе на полі бою. Фото Відкриті джерела

Європа повинна робити більше для власного миру та безпеки

На тлі виборчої кампанії у США та зростання побоювань, що Вашингтон може скоротити свою частку підтримки Києва, Німеччина могла б взяти на себе лідерську роль у допомозі Україні. Однак німцям потрібно пояснювати потребу в такому кроці.

Про це на полях Варшавського безпекового форуму "Телеграфу" розповів депутат від партії "Зелених" і голова комітету з європейських справ Бундестагу Німеччини Антон Хофрайтер.

Більше читайте на сайті "Телеграф" в інтерв’ю: "У Берліні співіснують дві стратегії щодо України, і це проблема, — депутат Бундестагу Антон Хофрайтер".

— Ми є третьою за величиною економікою у світі. Другою — серед демократичних країн, адже Китай важко назвати демократичною державою. Отже, ми могли б це зробити. Все залежить від того, чи матимемо ми політичну волю дійсно реалізувати це, — каже депутат.

А щоб мати цю волю, пояснює голова комітету, слід розуміти, що це також вигідно для Німеччини та німецького народу. В ідеальному світі було б достатньо сказати, що це допоможе врятувати людей в Україні. Але у реальному світі ми маємо пояснювати людям, що це вигідно і для них самих.

— Але навіть якщо Дональд Трамп (на що я дуже сподіваюся) не переможе на виборах, Європа повинна робити більше для власного миру та безпеки. Адже не може бути так, що коли мир у Європі під загрозою, європейські політики насамперед запитують: "Що робить Вашингтон?" Ми повинні мати змогу самостійно гарантувати мир, — наголосив Антон Хофрайтер.

Він додав, що сукупна європейська економіка набагато більша за російську.

— Навіть лише німецька економіка значно перевищує російську. Ми маємо усвідомити, якою потужною може бути Європа, коли вона об’єднана і має правильну стратегію, — підсумував депутат Бундестагу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" назвав дві стратегії допомоги Німеччини Україні.

Теги:
#Німеччина #Бундестаг #Військова допомога #Військова допомога Україні