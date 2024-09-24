За зачиненими дверима, без перекладачів: що обговорювали Зеленський та Шольц у США

Лідери України та Німеччини зустрілися у Нью-Йорку, на полях Генеральної асамблеї ООН

У Нью-Йорку відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та канцлера Федеративної Республіки Німеччини Олафа Шольца. Прес-секретар глави української держави Сергій Никифоров зазначив, що зустріч проходила на полях Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй у форматі тет-а-тет.

Про підсумки він розповів у ефірі телемарафону. Никифоров заявив, що Зеленський і Шольц зустрілися за зачиненими дверима і говорили вільно без перекладачів. Він додав, що через те, що журналістів не пустили, нічого публічного із цієї зустрічі винести не можна.

Сам Володимир Зеленський після зустрічі з Олафом Шольцем повідомив у своєму Telegram-каналі, що обговорив із канцлером Німеччини питання справедливого закінчення війни між Україною та Росією, а також про підготовку до другого "Саміту миру", який має відбутися у листопаді поточного року.

Володимир Зеленський прибув цього тижня до Сполучених Штатів Америки, де у нього заплановано низку зустрічей з американськими та світовими політиками. Під час цих зустрічей він планує представити світовій спільноті свій план перемоги України у війні з Російською Федерацією.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, глава уряду Німеччини Олаф Шольц виступає за участь Росії у Саміті світу. Однак для цього має бути виконана важлива умова – Росія має припинити атаки на Україну.