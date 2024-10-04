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"Это — не идеальный мир": в Германии назвали условие, чтобы заменить США в помощи Украине

Автор
Игорь Тимофеев
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Германские танки отлично показывают себя на поле боя
Германские танки отлично показывают себя на поле боя. Фото Открытые источники

Европа должна делать больше для собственного мира и безопасности

На фоне избирательной кампании в США и роста опасений, что Вашингтон может сократить свою долю поддержки Киева, Германия могла бы взять на себя лидерскую роль в помощи Украине. Однако немцам нужно объяснять потребность в таком шаге.

Об этом на полях Варшавского форума безопасности "Телеграфу" рассказал депутат от партии "Зеленых" и председатель комитета по европейским делам Бундестага Германии Антон Хофрайтер.

Больше читайте на сайте "Телеграф" в интервью: "В Берлине сосуществуют две стратегии по Украине, и это проблема, — депутат Бундестага Антон Хофрайтер".

— Мы — третья по величине экономика в мире. Вторая — среди демократических стран, ведь Китай трудно назвать демократическим государством. Так что мы могли бы это сделать. Все зависит от того, будет ли у нас политическая воля действительно реализовать это, — говорит депутат.

А чтобы иметь эту волю, объясняет глава комитета, следует понимать, что это также выгодно Германии и немецкому народу. В идеальном мире достаточно было бы сказать, что это поможет спасти людей в Украине. Но в реальном мире мы должны объяснять людям, что это выгодно и для них самих.

— Но если даже Дональд Трамп (на что я очень надеюсь) не победит на выборах, Европа должна делать больше для собственного мира и безопасности. Ведь не может быть так, что когда мир в Европе под угрозой, европейские политики сначала спрашивают: "Что делает Вашингтон?" Мы должны иметь возможность самостоятельно гарантировать мир, – подчеркнул Антон Хофрайтер.

Он добавил, что совокупная европейская экономика гораздо больше российской.

— Даже германская экономика значительно превышает российскую. Мы должны осознать, какой мощной может быть Европа, когда она объединена и имеет правильную стратегию, — подытожил депутат Бундестага.

Напомним, ранее "Телеграф" назвал две стратегии помощи Германии Украине.

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#Германия #Бундестаг #Военная помощь #Военная помощь Украине