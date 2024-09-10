Відповідь завжди одна: у Німеччині розповіли, чому Путін не хоче миру

У Німеччині вважають, що Росія не готова вести переговори щодо миру

Проводити мирні переговори з главою Кремля Володимиром Путіним навряд чи вдасться. Його відповіддю на будь-які мирні ініціативи завжди було посилення терору.

Про це розповіла глава МЗС Німеччини Анналена Бербок під час пресконференції з індійським колегою Субрахманьямом Джайшанкаром. Її слова передає DPA

Вона нагадала, що Росії пропонували багато мирних ініціатив на міжнародному рівні, проте після кожної з них було лише посилення атак на мирних українців, що оберталося лише великою кількістю смертей. Це, за її словами, свідчить, що Путін не хоче переговорів, а бажає лише "сильніше знищити Україну".

"Диктаторський мир чи те, що має на увазі Путін, щоб мати перерву, після якої він зможе переозброїтися, щоб захопити всю Україну чи навіть поставити під загрозу сусідні країни, такі як Молдова чи інші — це також має обговорюватися, коли ми говоримо про мир", — Додала вона.

Як повідомлялося раніше, у ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц нібито готує мирну ініціативу, згідно з якою частина української території залишиться під російською окупацією.

Після цього офіційний представник німецького уряду Штеффен Хебештрайт повідомив, що Шольц готовий до телефонної розмови з російським президентом, якщо вважатиме це за доцільне. Однак поки що в уряді не бачать передумов для такого кроку. Він також наголосив, що говорити про дату наступної мирної конференції зарано.