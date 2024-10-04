"Україна має перемогти": в Бундестазі назвали дві стратегії допомоги Німеччини

Росіяни атакують Європу через пропаганду, кібератаки та саботаж

Уряд та політична еліта Німеччина мають усвідомити, що атаки Росії спрямовані не лише проти України, а всієї Європи та західної демократії. Росіяни ведуть відкриту війну проти України, але також атакують решту Європи через пропаганду, кібератаки та саботаж. Тому є декілька стратегій, здатних подолати Росію.

Про це на полях Варшавського безпекового форуму "Телеграфу" розповів депутат від партії "Зелених" і глава комітету з європейських справ Бундестагу Німеччини Антон Хофрайтер.

Більше читайте на сайті "Телеграф" в інтерв’ю: "У Берліні співіснують дві стратегії щодо України, і це проблема, — депутат Бундестагу Антон Хофрайтер".

— Другий крок, — на думку німецького депутата, — це зробити відповідні висновки з цієї ситуації. Одним із перших і найважливіших завдань є постачання достатньої кількості військових засобів в Україну. Звичайно, головна мета українських солдатів — захистити свою країну та свої родини, але вони також захищають усю Європу. Ми повинні надати їм усе необхідне, щоб вони могли не лише оборонятися, а й відтіснити російську армію з України.

Я переконаний, що з режимом, подібним до путінського, можна досягти миру лише тоді, коли йому продемонструєш силу і відкинеш назад. Доки Путін вірить, що в довгостроковій перспективі він виграє цю війну, він ніколи не погодиться на справжній мир, — каже Антон Хофрайтер.

За його словами, проблема полягає в тому, що в Берліні існує декілька стратегій.

— Одна стратегія полягає в тому, щоб надавати Україні зброю стільки, скільки буде потрібно, і сподіватися, що Росія та Україна зрештою почнуть переговори, і все завершиться миром. Я не вірю в цю стратегію, оскільки доки ми не заявимо, що Україна повинна виграти цю війну, Росія завжди вважатиме, що у довгостроковій перспективі переможе. Я вважаю, що ця стратегія є хибною, тому що не передбачає розуміння, чого насправді прагне Росія.

Друга стратегія, каже глава комітету Бундестагу, полягає в тому, щоб надати Україні стільки зброї та військової підтримки, скільки їй потрібно для перемоги у війні.

— І ці дві стратегії співіснують в уряді, у більшості партій. Але не у партії "Зелених". Майже всі з нас дотримуються стратегії "Україна має перемогти". Можна сказати, що у Німеччини нема стратегії, але це не так. Ми маємо дві стратегії, що співіснують, і кожна з них намагається взяти гору. Саме це і є проблемою в Берліні, — підсумував Антон Хофрайтер.

Раніше "Телеграф" писав, що канцлер Німеччини Олаф Шольц може запропонувати Путіну переговори щодо України.