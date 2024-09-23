Перемога ультраправих не зіграє на руку Україні

У той час як світова увага прикута до президентських перегонів у США, що відбудуться в листопаді, не менш цікаві політичні події розгортаються в Німеччині. Регіональні вибори у трьох східних землях країни набувають особливого значення. Згідно з результатами виборів у Бранденбургу, набирають популярність партії з неоднозначною позицією щодо України.

Зокрема, у Бранденбурзі оприлюднено остаточні результати виборів до земельного парламенту. Несистемні партії Німеччини, які виступають за припинення допомоги Україні та посилення міграційної політики, отримали значну підтримку виборців, пише Еuronews.

Регіональні вибори в Німеччині: результати

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (AfD) здобула 30% голосів, а лівий "Союз Сари Вагенкнехт" — 14%. Разом ці політичні сили набрали 44% голосів виборців.

Правляча Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) канцлера Олафа Шольца отримала 32% голосів, а Християнсько-демократичний союз (ХДС) — 12%. Сумарно провладні сили також набрали 44%.

СДПН випередила AfD лише на два відсотки, що німецькі ЗМІ не вважають переконливим результатом, особливо для землі, де соціал-демократи традиційно мали перевагу.

Для формування коаліції СДПН має обмежені можливості. Співпраця з AfD виключена, а голосів ХДС недостатньо для більшості. Єдиним варіантом залишається об'єднання з партією Вагенкнехт.

Після Другої світової війни жодна ультраправа партія не посідала перше місце на державних виборах у Німеччині. AfD відома своєю критикою імміграційної політики та опозицією до "зеленого" курсу.

"Союз Сари Вагенкнехт" (BSW) має схожі погляди з АдГ. Обидві партії критично ставляться до Євросоюзу та НАТО, виступають проти приймання біженців, підтримують зближення з Росією та припинення військової допомоги Україні. За прогнозами, AfD та BSW можуть сумарно отримати близько 50% голосів у трьох східних землях Німеччини.

Раніше "Телеграф" писав, що німецькі ультраправі "увірвалися" на вибори на "Ниві" і перемогли. АдН у своїй передвиборчій кампанії приділяла велику увагу війні в Україні – закликала припинити німецьку військову допомогу Києву.