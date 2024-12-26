Фінляндія затримала танкер РФ, який міг пошкодити електрокабель Estlink 2

Судно прямувало з Санкт-Петербурга

Фінляндія затримала нафтовий танкер Eagle S під прапором Островів Кука, який підозрюють у пошкодженні підводного електрокабелю з Естонією Estlink 2. Берегова охорона взяла судно на абордаж.

Про це пише Visegrád 24. Зазначається, що головним підозрюваним у пошкодженні підводного кабелю є капітан судна.

За даними сервісу моніторингу, патрульне судно Прикордонної служби Фінляндії Turva супроводжувало танкер до узбережжя півострова Порккала, пише Yle. Танкер і досі знаходиться на фінському узбережжі.

За даними сервісу Marinetraffic, який в реальному часі надає інформацію про рух суден та їхнє поточне місцезнаходження, танкер Eagle S прямував із Санкт-Петербурга до Єгипту. Судно помітно сповільнило хід, коли з'явилися перешкоди в роботі Estlink 2.

Згідно з британським виданням Lloyd's List, що спеціалізується на морському транспорті, Eagle S перевозить російську нафту і відноситься до так званого тіньового флоту. Видання визначає тіньовий флот як судна старше 15 років, справжній власник яких невідомий.

Єдиним завданням таких суден є транспортування нафти з країн, що підпадають під санкції. З метою введення в оману вони використовують перераховані урядом США методи морських перевезень.

За даними Lloyd's List, цей танкер є єдиним судном компанії Caravella з Об'єднаних Арабських Еміратів. У липні британське видання повідомило, що 20-річне судно перебуває в поганому стані та може нести ризики для безпеки та екології.

Що цьому передувало

Вдень 25 грудня стало відомо, що морський кабель EstLink 2, що сполучає енергосистеми Естонії і Фінляндії, аварійно відімкнувся. Пізніше з’ясувалося, що приблизно у той час там проходили два судна.

Варто зазначити, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на пошкодження енергокабелю між Фінляндією та Естонією. За його словами, тіньовий флот — це спосіб Росії обходити санкції, а також — це "інструмент гібридної війни проти НАТО, яку обережно, але проводить РФ".

Нагадаємо, 16 грудня Рада Євросоюзу схвалила 15-й пакет санкцій проти Росії. До нього потрапили 54 фізичні особи та 30 організацій з РФ, Китаю та КНДР. Ці заходи спрямовані на вирішення проблеми обходу санкцій ЄС та націлені проти "тіньового флоту" Путіна, а також проти російського військово-промислового комплексу.