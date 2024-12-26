Финляндия задержала танкер РФ, который мог повредить электрокабель Estlink 2

Судно следовало из Санкт-Петербурга

Финляндия задержала нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука, который подозревают в повреждении подводного электрокабеля с Эстонией Estlink 2. Береговая охрана взяла судно на абордаж.

Об этом пишет Visegrád 24. Отмечается, что главным подозреваемым в повреждении подводного кабеля является капитан судна.

По данным сервиса мониторинга, патрульное судно Пограничной службы Финляндии Turva сопровождало танкер к побережью полуострова Порккала, пишет Yle. Танкер до сих пор находится на финском побережье.

По данным сервиса Marinetraffic, который в реальном времени предоставляет информацию о движении судов и их текущем местонахождении, танкер Eagle S направлялся из Санкт-Петербурга в Египет. Судно заметно замедлило ход, когда возникли проблемы в работе Estlink 2.

Согласно британскому изданию Lloyd’s List, специализирующемуся на морском транспорте, Eagle S перевозит российскую нефть и относится к так называемому теневому флоту.

Единственной задачей таких судов является транспортировка нефти из подпадающих под санкции стран. С целью введения в заблуждение они используют перечисленные правительством США методы морских перевозок.

По данным Lloyd’s List, этот танкер является единственным судном компании Caravella из Объединенных Арабских Эмиратов. В июле британское издание сообщило, что 20-летнее судно находится в плохом состоянии и может нести риски для безопасности и экологии.

Что этому предшествовало

Днем 25 декабря стало известно, что морской кабель EstLink 2, соединяющий энергосистемы Эстонии и Финляндии, аварийно отключился. Позже выяснилось, что примерно в то время там проходили два судна.

Следует отметить, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на повреждение энергокабеля между Финляндией и Эстонией. По его словам, теневой флот — это способ России обходить санкции, а также — это "инструмент гибридной войны против НАТО, которую осторожно, но ведет РФ".

Напомним, 16 декабря Совет Евросоюза одобрил 15-й пакет санкций против России. В него попали 54 физических лица и 30 организаций из РФ, Китая и КНДР. Эти меры направлены на решение проблемы обхода санкций ЕС и направлены против "теневого флота" Путина, а также против российского военно-промышленного комплекса.