ЄС ухвалив новий пакет санкцій проти Росії. Що до нього ввійшло

Нові обмеження мають на меті ускладнити обхід санкцій

У понеділок, 16 грудня, Рада Євросоюзу схвалила 15-й пакет санкцій проти Росії. До нього потрапили 54 фізичні особи та 30 організацій з РФ, Китаю та КНДР.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС. Там зазначили, що ці заходи спрямовані на вирішення проблеми обходу санкцій ЄС та націлені проти тіньового флоту Путіна, а також проти російського військово-промислового комплексу.

Персональні санкції

Зокрема Рада ЄС погодила пакет, який складається з 54 осіб та 30 організацій, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. ЄС вводить санкції проти військової частини, відповідальної за обстріл дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, топменеджерів провідних компаній в енергетичному секторі, осіб, відповідальних за депортацію дітей, пропаганду та обхід санкцій, а також двох високопосадовців КНДР.

Санкції проти компаній

Також ЄС ввів санкції проти російських оборонних компаній та судноплавних компаній, відповідальних за транспортування сирої нафти та нафтопродуктів морем, забезпечуючи важливі доходи російському уряду. У ньому також було зазначено хімічний завод, цивільну російську авіакомпанію, яка є важливим постачальником матеріально-технічної підтримки російських військових.

Вперше було накладено повноцінні санкції (заборона на в’їзд, заморожування активів, заборона на доступ до економічних ресурсів) проти різних китайських суб’єктів, які постачають компоненти для безпілотників і мікроелектронні компоненти для підтримки агресивної війни Росії проти України.

Санкції проти тіньового флоту

Крім того, Рада ЄС додала нові судна до списку тих, на які поширюється заборона на доступ до портів і заборона на надання широкого спектра послуг, пов'язаних з морським транспортом. Цей захід спрямований на танкери, які є частиною тіньового флоту Путіна, який обходить механізм обмеження цін на нафту або підтримує енергетичний сектор Росії, або судна, які відповідають за транспортування військового обладнання для Росії або беруть участь у транспортуванні вкраденого українського зерна. Було внесено до санкційного списку ще 52 судна з третіх країн. Таким чином загальна кількість визначених суден зросла до 79.

Рада ЄС також додала 32 нові суб’єкти до переліку тих, хто безпосередньо підтримує військово-промисловий комплекс Росії в її загарбницькій війні проти України. Вони підпадають під жорсткіші експортні обмеження щодо товарів і технологій подвійного призначення, а також товарів і технологій, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки. Деякі з цих організацій розташовані в третіх країнах (Китай, Індія, Іран, Сербія та Об’єднані Арабські Емірати) і брали участь в обході торговельних обмежень або брали участь у закупівлі чутливих товарів, які використовуються для російських військових операцій, як-от БПЛА і ракети.

Нагадаємо, видання The Insider з'ясувало, що попри на санкції, що діють з 2014 року, росіяни продовжують отримувати тисячі снайперських гвинтівок та мільйони набоїв із західних країн. Зброю постачають через країни-сусіди РФ, які суттєво збільшили імпорт з ЄС та США.