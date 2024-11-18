Невипадкова випадковість? У Балтійському морі перерізали другий кабель за день

Про причини пошкодження другого кабелю поки що нічого не відомо

Після виходу з ладу телекомунікаційного кабелю з Фінляндії до Німеччини, така ж доля спіткала кабель між Литвою та Швецією. Інцидент стався близько 10 години ранку 18 листопада.

Про це повідомляє LRT. Кабель належить компанії Telia, яка постачає інтернет до Литви. Усього компанія має три кабелі, тому користувачі перебоїв не відчули.

Там зазначили, що зазвичай бізнес-клієнти мають більш ніж один спосіб забезпечувати безперебійний зв’язок. Крім того, там додали, що згаданий кабель дуже старий і його вже обривали випадкові судна, які невдало кинули якір.

Можливо, цей випадок залишився б проігнорованим, проте він цікавим чином збігся з аналогічною подією на лінії між Німеччиною та Фінляндією. При цьому відомо, що два кабелі перетинаються в Балтійському морі, але ця ділянка займає площу близько 10 квадратних метрів. Крім того, неподалік також проходять інші об’єкти критичної інфраструктури, на зразок силових кабелів і газопроводів, але вони пошкоджені не були.

У США кілька тижнів тому повідомили, що зафіксували посилення російської військової активності біля ключових підводних кабелів.

Як повідомлялося раніше, у квітні заступник командувача Об’єднаного морського командування НАТО Дідьє Малетер попереджав, що підводна інфраструктура Заходу не проєктувалася з розрахунком на те, що його противники спробують її знищити. За його словами, це є проблемою для безпеки майже мільярда цивільних осіб.