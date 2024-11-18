У Фінляндії перебили підводний кабель: експерти не відкидають втручання Росії

Невідомі відрізали Фінляндію від Німеччини

Підводний телекомунікаційний кабель, який з’єднує Фінляндію з Німеччиною, був обірваний. Експерти вважають, що пошкодження було навмисним, а також натякають на російське втручання.

Як повідомляє видання Yle, йдеться про кабель C-Lion1, який йде з фінського міста Ханко до німецького Ростоку. Наразі всі пов’язані з ним телекомунікації не працюють.

В уряді Фінляндії кажуть, що перебої не вплинуть на простих громадян, оскільки країна пов’язана із зовнішнім світом більш ніж одним кабелем.

Професора кібербезпеки в Університеті Ювяскюля Тапіо Франтті розповів, що кабель, швидше за все, був пошкоджений навмисно, а також припустив, що мотиви робити це могли бути в Росії.

"Вони, схоже, справді думають, що вони мають особливе право робити такі речі. Мотивом саботажу зазвичай є те, що це робиться тому, що це можна зробити", — сказав Франтті.

У спецслужбах закликають не поспішати з висновками, оскільки зазвичай пошкодження кабелю пов’язані з риболовлею або невдалим скиданням якоря.

За попередніми оцінками, ремонт триватиме 5-15 днів. C-Lion1 має вісім оптоволоконних пар із пропускною здатністю 144 терабіт на секунду, його проклали восени 2015 року, а ввели в експлуатацію навесні 2016 року.

Тоді повідомлялося, що використовуватимуть його оператори центрів обробки даних Hetzner Online і TeliaSonera, а також російський оператор зв’язку Avelacom, який на той час хотів приєднати кабель до своєї мережі.

Як повідомлялося раніше, минулого року китайське судно пошкодило газопровід, який сполучає Фінляндію з Естонією. Тоді на нього впав шматок якоря, однак це було зроблено намір або випадково так і залишилося невідомим.