Між Фінляндією та Швецією було пошкоджено інтернет-кабель: поліція підозрює диверсію

Влада Фінляндії стурбована подією

У вівторок, 3 грудня, на території Фінляндії було пошкоджено інтернет-кабель, який з’єднує державу зі Швецією. Розслідуванням інциденту зайнялися місцеві правоохоронці, які вбачають у справі кримінальну складову та підозрюють диверсію.

Наразі компанія-постачальник телекомунікаційних послуг GlobalConnect продовжує посиленими темпами працювати над усуненням несправностей. Про це повідомляє шведський ресурс SVT.

Відомо, що на території Фінляндії було пошкоджено інтернет-кабель, який з’єднує держава зі Швецією. За попередніми даними, розривів було два, і вони сталися на суші. При цьому підводні кабелі не постраждали.

Наразі компанія-постачальник телекомунікаційних послуг GlobalConnect займається відновленням оптоволоконного кабелю.

Пошкодження кабелю спричинили значні перебої з інтернетом у Фінляндії, а місцеві правоохоронці вже почали розслідувати обставини події. Поліцейські вбачають у цій справі кримінальну складову і підозрюють диверсію.

Міністр транспорту і зв'язку Фінляндії Лулу Ранне вже прокоментувала ситуацію і заявила про те, що влада розслідує це питання разом із компанією GlobalConnect і дуже серйозно ставиться до події.

Нагадаємо, в середині листопада було пошкоджено підводний кабель зв’язку C-Lion1 між Фінляндією та Німеччиною, прокладеного по дну Балтійського моря. Пізніше стало відомо, що пошкоджено було й другий підводний кабель, який пролягає між Швецією та Литвою. Обидва кабелі вже відновлено, а правоохоронці проводять розслідування.

Ряд європейських топ-чиновників на умовах анонімності заявив про те, що інцидент міг бути гібридною диверсією, а Литва – кабель якої постраждав – розслідує його як можливий тероризм.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Заході останнім часом зростає кількість диверсій на оборонних заводах та інших об’єктах. Наприклад, нещодавно у Берліні сталася пожежа на заводі компанії Diehl Metal Applications, де випускаються системи ППО IRIS/T. Експерти не виключають, що його причиною стало навмисне ушкодження обладнання.