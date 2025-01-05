У Польщі з неба впав загадковий об'єкт. До цього можуть бути причетні росіяни (фото)

Подібні випадки траплялися і раніше

У Польщі знайшли чергову повітряну кулю. Вона могла залетіти на територію країни з Росії.

Про це пише польське видання RMF FM. Метеорологічну кулю знайшли біля села Простки Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства.

Про знайдення кулі повідомили до поліції працівники одного з лісництв. Початкова перевірка підтвердила, що це метеорологічна куля, яка використовується, серед іншого, для вимірювання температури і вологості повітря.

Зазначається, що ця куля могла прилетіти з Калінінградської області в Росії. Про це можуть свідчити позначки, написані кирилицею.

Простки на мапі

Варто зазначити, що це не перша повітряна куля, яка впала в цьому регіоні. Минулого року в Вармінсько-Мазурському воєводстві було знайдено кілька таких предметів, зокрема біля населених пунктів Піша, Мілаково та Венгожево.

Нагадаємо, раніше повітряні кулі з'являлися і в небі України. Як виявилося, їх запускали росіяни з метою уточнення розташування підрозділів ЗСУ та військових об'єктів. Подібні конструкції Україна використовувала проти росіян, а згодом вони скопіювали ідею та запускали їх назад.