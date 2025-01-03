У Польщі українцям почали приходити повістки. Про що йдеться (фото)

Чоловікам погрожують екстрадицією

У Польщі українським чоловікам почали розсилати листи про призов на службу до Збройних сил України. Проте ці повідомлення виявилися фейковими.

Про це повідомило польське Управління з міграції. У цих листах від імені відомства українців закликають проходити військову службу, а у випадку відмови погрожують юридичною відповідальністю та екстрадицією.

"У зв’язку з отриманими повідомленнями про фальшиві листи громадянам України, Управління у справах іноземців заявляє, що не є автором призовів на військову службу. Йдеться про листи, автори яких видають себе за Управління у справах іноземців. Вони закликають громадян України проходити військову службу, погрожуючи юридичною відповідальністю та екстрадицією", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ спростували інформацію іспанського видання El Pais щодо спроб України повернути біженців з ЄС. ЗМІ стверджує, що Київ нібито вимагає припинення допомоги біженцям і надання консульських послуг чоловікам призовного віку.

Раніше віцепрем'єр-міністр — міністр національної єдності України Олексій Чернишов повідомив, що близько половини чоловіків, які перебувають за кордоном, готові повернутися в Україну ще до завершення війни. Головною причиною їхнього неповернення наразі є не війна, а побоювання щодо можливої мобілізації. За його словами, 50% чоловіків призовного віку згідні на повернення, але лише за умови розв'язання питань з бронюванням.