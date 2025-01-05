В Польше с неба упал загадочный объект. К этому могут быть причастны россияне (фото)

Подобные случаи были и раньше

В Польше нашли очередной воздушный шар. Он мог залететь на территорию страны из России.

Об этом пишет польское издание RMF FM. Метеорологический шар был найден возле села Простки Елцкого уезда Варминско-Мазурского воеводства.

О нахождении шара сообщили в полицию работники одного из лесничеств. Начальная проверка подтвердила, что это метеорологический шар, который используется, среди прочего, для измерения температуры и влажности воздуха.

Отмечается, что этот шар мог прилететь из Калининградской области в России. Об этом могут свидетельствовать отметки, написанные кириллицей.

Простки на карте

Стоит отметить, что это не первый упавший в этом регионе воздушный шар. В прошлом году в Варминско-Мазурском воеводстве было найдено несколько таких предметов, в том числе около населенных пунктов Пиша, Милаково и Венгожево.

Напомним, ранее воздушные шары появлялись и в небе Украины. Как выяснилось, их запускали россияне с целью уточнения расположения подразделений ВСУ и военных объектов. Подобные конструкции Украина использовала против россиян, а затем они скопировали идею и запускали их обратно.