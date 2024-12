Обзивав і вихваляв Путіна: Фреймут у Польщі натрапила на злого чоловіка (відео)

Українці обурені діями чоловіка

Ведуча Оля Фреймут, яка хоч і народилась у Львівській області, але вже давно мешкає за кордоном, втрапила в Польщі у скандал з фанатами Путіна. Невідомий кричав на неї та поводився агресивно, все це вона зуміла зняти на відео.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram. Там Фреймут розповіла подробиці.

Ведуча поскаржилася на "теплий" прийом у Варшаві. Вона "нарвалася" на агресивного чоловіка, який спілкувався польською та вигукував образи. При цьому поляк хвалив Путіна.

Також Фреймут розповіла, що зустріла літніх людей, які просили її покинути країну та показували їй середні пальці. Через це ведуча звернулася до українців, які перебувають в Польщі.

"Мій таксист застряг на шлагбаумі, у нього не спрацювала картка. Підбіг моцний поляк і почав кричати : "К*рва, слава Путіну!". Полячки у старечому віці тицяли середні пальці і просили покинути країну. Я висловлюю щиру любов усім тим українцям, які зараз вимушено живуть у Польщі. У вас незламний дух. Слава Україні!" — написала вона.

Фреймут відреагувала на образливі слова чоловіка. Вона йому відповідала англійською мовою:

"I`m not kurwa, my name is Olya Freimut" ("Я не ку*ва, мене звати Оля Фреймут" — укр).

Реакція українців

Українці відреагували на допис Ольги Фреймут. Вони написали свою думку.

