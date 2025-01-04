"Європо, тобі пощастило". Польща прийняла головування у Раді ЄС

Якщо Європа буде безсилою, то вона не виживе, наголосив він

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що головування Польщі у ЄС у такий складний момент історії є "щастям для Європи". Ця заява пролунала під час офіційної церемонії відкриття Польського головування в Раді ЄС у Варшаві 3 січня.

"Європо, тобі пощастило, що в цей важкий момент історії Польща виконує місію головування, адже ми добре знаємо, що нам потрібно знайти в собі силу", — сказав Туск, чиї слова цитує "Укрінформ".

Він додав, що зараз для Європи та Польщі важливі безпека, конкурентоспроможність, інновації, уява, сміливість і хороше лідерство. Ці складники Туск вважає джерелом сили для Європи.

"Якщо Європа буде безсилою, то вона не виживе. Якщо Європа віднайде джерела своєї сили, то знову стане тим, чим ми пишалися століттями, а також в останні роки", — зазначив прем’єр-міністр Польщі.

Туск наголосив, що Польщі добре відомо, як віднайти віру і надію на власні сили. Відтак "Європа має щастя", що саме ця країна головуватиме у Євросоюзі у такі складні часи. За його словами, Варшава зробить максимум, щоб Європа не мала платити "найвищу ціну за свободу і суверенність".

"Пам’ятаймо, а дехто сьогодні за це платить своєю кров’ю, що джерелами величі Європи є свобода, почуття суверенності, наша культура, і все це варте зусиль",- резюмував Туск.

Нагадаємо, від 1 січня 2025 року протягом шести місяців у Раді ЄС головуватиме Польща. Представники уряду цієї країни будуть організовувати та головувати на міністерських зустрічах Європейського Союзу. Саме вони також виступатимуть посередниками в суперечках щодо законодавчих процедур ЄС. Перед Польщею, у попередні пів року головою Ради ЄС була Угорщина.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які пріоритети обрала Польща на час свого головування у ЄС. Очікується, що питання, пов’язані з війною в Україні найбільше відрізнятимуть її від країни попереднього головування – Угорщини.