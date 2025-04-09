Німеччина планує обмежити прийом біженців: чи торкнеться це українців

Для майбутньої німецької коаліції міграція стала спірним питанням

У Німеччині планують припинити усі федеральні програми прийому біженців, зокрема і за програмою переселення ООН, а також держава не створюватиме нових програм. Та чи торкнеться це українських біженців у Німеччині?

Нові плани у рамках розв'язання проблеми нелегальної міграції висловила майбутня німецька коаліція (консервативний блок Християнсько-демократичного союзу й Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС) та Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН)), пише DW.

Українців же це не має торкнутись, адже вони потрапляють у Німеччину за програмою тимчасового захисту, яка діє відповідно до Директиви ЄС 2001/55/EC. Німеччина, серед інших країн ЄС, запровадила цю програму після початку повномасштабної війни в Україні у 2022 році. Вона передбачає надання захисту великій кількості людей, які рятуються від війни чи масових переслідувань, і має тимчасовий характер.

Федеральні ж програми чи програма ООН мають на меті планове приймання вразливих груп біженців (наприклад, сирійців, афганців) за квотами. Ці програми є довготривалими.

Для майбутньої німецької коаліції міграція стала спірним питанням під час коаліційних переговорів між ХДС/ХСС Фрідріха Мерца та соціал-демократами центристського напрямку СДПН.

Зауважимо, що Німеччина бере участь у європейській програмі переселення з 2016 року, що передбачає прийом біженців, відібраних Агентством ООН у справах біженців (UNHCR). Більшість біженців приїжджають з Туреччини, Єгипту, Йорданії, Кенії або з Лівії через Руанду. Але навіть попри призупинення програми, прийом тих, хто вже має конкретні зобов'язання, буде продовжуватися.

Також новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що отримати громадянство Німеччини можна буде не після трьох років перебування у країні, а після пʼяти. Він наголосив, що новий уряд активно боротиметься з нелегальною міграцією.

Нагадаємо, "Телеграф" обговорив, чому все менше українських біженців хочуть повертатися в Україну і що з цим робити, з директором економічних наук, фахівцем з міграційної політики та фінансових програм для мігрантів і діаспори Андрієм Гайдуцьким.