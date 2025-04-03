Братній народ, ворожий уряд: яка країна скорочує безвіз з Україною і що буде з нашими біженцями

Європа у свою чергу продовжила дію тимчасового захисту для біженців

Уряд Грузії ухвалив рішення змінити умови безвізового режиму для громадян України, скоротивши максимальний термін перебування в країні без візи з трьох років до одного. Відповідну резолюцію підписав прем'єр-міністр Іраклі Кобахідзе.

Як повідомляє "Mtavari", нові правила передбачають, що українці, які в'їхали до Грузії до 24 лютого 2025 року, можуть залишатися на території країни без візи до 24 лютого 2026 року. Це стосується тих, хто не отримав посвідки на проживання та користувався правом безвізового в’їзду.

Раніше уряд Грузії неодноразово подовжував термін перебування для українців, які приїхали після початку повномасштабного вторгнення Росії. Спочатку цей період збільшили до двох років, а згодом — до трьох.

Водночас Європейський Союз продовжив дію тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2026 року. Наразі в країнах ЄС перебуває понад 4 мільйони громадян України, які змушені були покинути батьківщину через війну.

Раніше Володимир Зеленський запровадив санкції Ради національної безпеки і оборони України проти чинного керівництва Грузії. Обмеження торкнулися почесного голови правлячої партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі та ще 19 високопосадовців країни.

Також "Телеграф" повідомляв, що Європейський Союз вводить платний дозвіл на в’їзд для українців. З 2025 року ввели ноу систему EES (Entry/Exit System), яка фіксує дані всіх, хто в’їжджає та виїжджає з Шенгенської зони.