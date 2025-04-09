Германия планирует ограничить прием беженцев: коснется ли это украинцев

Для будущей германской коалиции миграция стала спорным вопросом

В Германии планируют прекратить все федеральные программы по приему беженцев, в том числе и по программе переселения ООН, а также государство не будет создавать новых программ. Но коснется ли это украинских беженцев в Германии?

Новые планы в рамках решения проблемы нелегальной миграции высказала будущая немецкая коалиция (консервативный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ)), пишет DW.

Украинцев же это не должно затронуть, ведь они попадают в Германию по программе временной защиты, действующей в соответствии с Директивой ЕС 2001/55/EC. Германия, среди других стран ЕС, ввела эту программу после начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году. Она предусматривает защиту большого количества людей, спасающихся от войны или массовых преследований, и носит временный характер.

Федеральные же программы или программа ООН преследуют цель планового приема уязвимых групп беженцев (например, сирийцев, афганцев) по квотам. Эти программы долгосрочны.

Для будущей германской коалиции миграция стала спорным вопросом во время коалиционных переговоров между ХДС/ХСС Фридриха Мерца и социал-демократами центристского направления СДПГ.

Отметим, что Германия принимает участие в европейской программе переселения с 2016 года, предусматривающей прием беженцев, отобранных Агентством ООН по делам беженцев (UNHCR). Большинство беженцев приезжают из Турции, Египта, Иордании, Кении или Ливии через Руанду. Но даже несмотря на приостановку программы, прием уже имеющих конкретные обязательства будет продолжаться.

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что получить гражданство Германии можно будет не после трех лет пребывания в стране, а после пяти. Он подчеркнул, что новое правительство будет активно бороться с нелегальной миграцией

Напомним, "Телеграф" обсудил, почему все меньше украинских беженцев хотят возвращаться в Украину и что с этим делать, с директором экономических наук, специалистом по миграционной политике и финансовым программам для мигрантов и диаспоры Андреем Гайдуцким.