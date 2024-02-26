Путінські спецслужби можуть почати полювання за росіянами в Німеччині: як це можливо

Не виключається, що путінські агенти в Європі готують нові акти державного тероризму

Вбивство російського льотчика Максима Кузьмінова в Іспанії може показати росіянам, що опоненти путінського терористичного режиму, які втекли за кордон, рятуючись від переслідувань – легка мішень. Наступним майданчиком для полювання на людей для російських спецслужб може стати Німеччина.

Про це пише німецьке видання BILD. Видання нагадує, що понад 1900 громадян РФ отримали політичний притулок у Німеччині тільки з початку 2022 року.

"Це люди, які піддаються особливому ризику через діяльність проти війни, за демократію і права людини" – пише видання.

Джерела у правоохоронних органах та спецслужбах Німеччини розповіли, що уряд Німеччини серйозно ставиться до актів державного тероризму з боку Росії. Німецькі правоохоронці не виключають того, що путінська агентура може готувати операції з викрадення або вбивства політичних опонентів путінського режиму за кордоном.

"Той, хто виступає проти путінського режиму, наражається на велику небезпеку. Деякі знайшли притулок від політичних переслідувань у Німеччині, і ми робимо все можливе, щоб ці люди були в безпеці", – сказала газеті міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.

За її словами, зараз німецькі органи безпеки перебувають у контакті з владою Іспанії. Скоріше за все, вбивство Кузьмінова – це саме випадок такого російського державного тероризму, акти підготовки якого підозрює Німеччина.

"Ми знаємо, що розпалювач війни Путін не зупиниться ні перед чим", – резюмувала Фезер.

Нагадаємо, що ввечері 19 лютого з’явилася інформація про загибель російського пілота, який перегнав в Україну ворожий гелікоптер Мі-8. Про це почали масово писати в пресі Іспанії, де, як з’ясувалося, і жив Максим Кузьмінов. У ЗМІ повідомляли про те, що його застрелили та переїхали власною машиною.

Перші результати розслідування іспанської Громадянської гвардії вказують на те, що вбивство виконала "група професіоналів, які діяли з акуратністю та точністю, властивою небагатьом". При цьому відомо, що Кузьмінова, який жив під прикриттям, підробленими документами забезпечила сама влада Іспанії. Проте він не отримав захисту.