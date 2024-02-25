Зеленський назвав слабке місце Путіна "номер один": подробиці

Український лідер розставив акценти

Російський диктатор Володимир Путін суттєво ослабне, якщо Захід передасть Україні заморожені активи РФ. Гроші є слабким місцем господаря Кремля, тому він щосили намагається забезпечити їхню безпеку.

Президент України Володимир Зеленський заявив про це під час пресконференції 25 лютого після закінчення форуму "Україна. Рік 2024". Він наголосив, що важливо зробити Путіна бідним, і тоді він захоче з усіма домовлятися.

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Зеленський назвав слабке місце Путіна

"Заяви про їхню [російську] політичну ізоляцію у світі, про санкції проти них. Усе це знаєте про що? Про те, щоб зробити Путіна бідним. Для нього гроші ― номер один. Якщо ви чуєте його меседжі, ― все навколо грошей. він забезпечує безпеку цих грошей, навіть заморожених активів за кордоном… Я вважаю, що це його слабке місце", — сказав президент України.

Зеленський упевнений, що якщо всі партнери передадуть Україні заморожені російські активи, це сильно послабить Путіна. Він намагатиметься знайти вихід і буде "всім дзвонити". І тоді російський диктатор шукатиме спосіб закінчити війну.

Наразі Путін не здатний захистити бізнес. Зокрема й олігархів, які перебувають при ньому, вважає Зеленський.

Зазначимо, що на пресконференції український лідер відповів на запитання, чи стане він говорити з Путіним, якщо той зателефонує. Спочатку Зеленський пожартував. Проте згодом він серйозно відповів на запитання.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відповів президент щодо власної "нелегітимності" з травня цього року. Зеленський розповів, хто й навіщо просуває цей наратив.