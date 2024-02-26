"Слово пацана" оказалось частью предвыборного спектакля Путина: какие еще картины появились под "выборы"

Путинский творческий контент показывает "качественные изменения к лучшему"

В прошлом году весной в кабинете действующего диктатора России Владимира Путина состоялось совещание, на котором обсуждали презентацию "Творческий контент для выборов". В которую попали известный сериал "Слово пацана", фильмы "Лед 3" и "Холоп 2".

Об этом пишет "Медуза". По секретным данным, которые издание получило во время утечки внутренней документации РФ, для пропаганды перед выборами было выпущено немало фильмов, сериалов и телепередач.

Так, под выборы 2024 года было подготовлено несколько десятков "творческих проектов". Среди них как проекты "по тематике СВО" (то есть о войне), так и очень популярные мейнстримные фильмы и сериалы.

В частности:

комедия "Холоп 2",

мюзикл "Бременские музыканты",

фильм-сказка "По щучьему велению",

сериал "Слово пацана".

Самый известный из этого списка сериал "Слово пацана" никак нельзя было бы заподозрить в восхвалении путинского режима, но он все же в нем есть. Ведь сериал проводит параллель между концом СССР и современностью, и россияне видят "качественные изменения в лучшую сторону".

"Медуза" цитирует, что "Слово пацана", как и большинство проектов по "творческому предвыборному контенту", способствуют "повышению уровня знания населения о положительных изменениях в жизни людей в России, об исторических и современных достижениях соотечественников, о героях наших дней и примерах для подражания".

Кроме кассовых сборов кинокартины еще и обеспечили "защиту национальных интересов, а также культурных и общественных (традиционных) ценностей". Так сказка "По щучьему велению" отражает исконно русские традиции, а фильм "Лед 3" рассказывает о "силе русского духа" и непревзойденном мастерстве в спорте.

Некоторые режиссеры и продюсеры вошедших в "контент для выборов" проектов, по данным издания, утверждают о незнании относительно политической роли картин. Их не смутило спонсирование властями съемок или открытый подтекст пропаганды.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский назвал слабое место Путина "номер один".