Це була не пожежа: стало відомо, від чого насправді затонуло російське судно "Капітан Лобанов" (відео)

Вижилим заборонили розкривати подробиці події

Стали відомі подробиці НП із російським траулером "Капітан Лобанов", який затонув 19 березня у Балтійському морі. Як з’ясувалося, судно пішло на дно через самих росіян — його підбили під час навчань.

Про це повідомляє російський телеканал "Дощ" із посиланням на родича одного з членів екіпажу. За непідтвердженими даними, загинули троє членів екіпажу.

Траулер подав сигнал лиха об 11:00 у вівторок, 19 березня. Як виявилось, у рибальське судно влучила ракета під час навчань ВМФ у Балтійському морі (Калінінградська область). Три члени екіпажу загинули, а ще четверо отримали поранення. Перед інцидентом члени екіпажу мали намір лягти спати, а сама ракета впала на рубку капітана.

В офіційному повідомленні місцевої влади сказано, що причиною того, що рибальський траулер затонув, стала пожежа на борту. Але причини пожежі залишаються невідомими. Крім того, влада повідомила лише про одного загиблого.

"Коли забирали тих, що вижили, всі чудово знали, що загинули троє людей. І всі чудово знали, що вдарила ракета. Але вони вирішили написати, що сталося "займання". Цікаво, яке це займання, якщо капітанської рубки повністю немає, її просто знесло", — каже джерело "Дощу".

Постраждалих направили до шпиталю у місті Піонерськ, один із них перебуває у важкому стані. Також повідомляється, що в лікарні всіх тих, хто вижив, допитали співробітники ФСБ і попросили їх не обговорювати ні з ким те, що сталося насправді.

Ще одна ракета російських військових упала поряд з іншим судном — промисловим кораблем компанії МРТК. Снаряд потрапив до рибальських сіток. У цей момент судно було неподалік "Капітана Лобанова".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Росії провали не лише у воді, а й у космосі. Їм не вдалося запустити до Міжнародної космічної станції ракету-носія "Союз-2.1а" із кораблем "Союз МС-25".