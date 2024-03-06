У ВМС розкрили кількість пошкоджених та потоплених кораблів Чорноморського флоту: скільки ще залишилося

Номенклатура ще досить велика та кількість досить велика

Українські військові знищили третину із 80 військових кораблів Чорноморського флоту РФ. Також чимало суден було пошкоджено. Однак у строю ще залишаються великі десантні кораблі у кількості 5 одиниць.

Про це сказав речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук на брифінгу 6 березня. Про це пише "Радіо Свобода". За його словами, на ремонті у загарбників зараз 15 одиниць.

"Що стосується кількості вражених одиниць, то це 27 одиниць вражених разом з субмариною, з них 14 – це помітні серйозні одиниці, різних класів. Це і великі десантні кораблі, і ракетні катери, і субмарина, і патрульний корабель. Це серед тих, що знищені. За нашими даними, пошкодженими на ремонті залишається 15 одиниць, тобто від загальної чисельності близько 80 одиниць, можу сказати, що третина знищена, досить багато пошкоджено", — сказав Плетенчук.

Проте спікер також підкреслив, що все ж таки в морі спостерігається ще достатня присутність ворожих кораблів. У строю залишаються великі десантні кораблі.

"Це 10 ракетоносіїв, серед яких – три підводні човни, 2 ракетних катери, кілька патрульних кораблів, сторожових кораблів. Тобто номенклатура ще досить велика і кількість досить велика. Так само у строю ще залишаються великі десантні кораблі в кількості 5 одиниць. Чотири, наприклад, зараз перебувають в ремонті після пошкоджень", — підсумував Плетенчук.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 5 березня в Криму було знищено російський корабель "Сергій Котов". Незабаром у ГУР МО підтвердили інформацію та заявили про свою причетність до цієї успішної операції. Пізніше стало відомо, що внаслідок події загиблих 7, постраждалих — 27. До речі, відремонтувати цей корабель вже не вдасться.

Варто додати, у ВМС повідомляли, що "в Росії цей проєкт корабля є одним із найсучасніших. Наразі спущені на воду чотири такі кораблі — "Василь Биков", "Дмитро Рогачов", "Павло Державін" та "Сергій Котов". Поки що з них не було пошкоджено лише "Дмитро Рогачов".

У вересні 2023-го українські воїни потопили два російські патрульні кораблі типу "Василь Биков". Це сталося у південно-західній частині Чорного моря.

Потім у жовтні двічі був атакований корабель "Павло Державін". За його підривом стоїть Служба безпеки спільно із ВМС України.