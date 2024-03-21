Это был не пожар: стало известно, от чего на самом деле затонуло российское судно "Капитан Лобанов" (видео)

Выжившим запретили раскрывать подробности произошедшего

Стали известны подробности ЧП с российским траулером "Капитан Лобанов", который затонул 19 марта в Балтийском море. Как выяснилось, судно пошло на дно из-за самих же россиян — его подбили во время учений.

Об этом сообщает российский телеканал "Дождь" со ссылкой на родственника одного из членов экипажа. По неподтвержденным данным, погибли три члена экипажа.

Траулер подал сигнал бедствия в 11:00 во вторник, 19 марта. Как оказалось, в рыболовецкое судно попала ракета во время учений ВМФ в Балтийском море (Калининградская область). Три члена экипажа погибли, а еще четверо получили ранения. Перед инцидентом члены экипажа собирались лечь спать, а сама ракета упала на рубку капитана.

В официальном сообщении местных властей сказано, что причиной того, что рыболовецкий траулер затонул, стал пожар на борту. Но при этом причины пожара остаются неизвестными. Кроме того, власти сообщили только об одном погибшем.

"Когда забирали выживших, все прекрасно знали, что погибли три человека. И все прекрасно знали, что ударила ракета. Но они решили написать, что произошло "возгорание". Интересно, какое это возгорание, если капитанской рубки полностью нет, ее просто снесло", — говорит источник "Дождя".

Пострадавших направили в госпиталь в городе Пионерск, один из них находится в тяжелом состоянии. Также сообщается, что в больнице всех выживших допросили сотрудники ФСБ и попросили их не обсуждать ни с кем то, что произошло на самом деле.

Еще одна ракета российских военных упала рядом с другим судном — промышленный корабль компании МРТК. Снаряд попал в рыболовные сети. В этот момент судно находилось неподалеку от "Капитана Лобанова".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что у России провалы не только в воде, но и в космосе. Им не удалось запустить к Международной космической станции ракету-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-25".