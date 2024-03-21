Космос все? У росіян новий прокол, не вдалося запустити корабель до МКС

У РФ регулярно трапляються аварії космічних кораблів

У Росії раптово було скасовано запланований на четвер, 21 березня, запуск ракети-носія "Союз-2.1а" з кораблем "Союз МС-25" до Міжнародної космічної станції. Це сталося через відмову двигунів.

Про це повідомили під час прямого ефіру каналу "Роскосмос ТВ" на YouTube. Зазначається, що пуск було скасовано автоматично.

"Увага на стартовому комплексі. Пройшло автоматичне скасування пуску. Привести агрегати стартового комплексу у вихідний стан. Підготуватися до стоянки 24 години", — сказав ведучий трансляції.

Запуск мав відбутися о 16:21 за московським часом (15:21 за Києвом). До складу екіпажу входять космонавт "Роскосмосу" Олег Новицький, представниця Білорусії Марина Василевська та астронавт NASA Трейсі Дайсон.

Водночас у трансляції американської космічної агенції НАСА повідомили, що другий запуск корабля "Союз МС-25" пройде не раніше суботи, 23 березня.

"Двигуни ракети "Союз", яка мала відправити корабель з екіпажем на МКС, не включилися в належний час. Сьогоднішній запуск "Союзу" було перервано на 20-й секунді. Космічний корабель та екіпаж залишаються в безпеці", — сказано в трансляції.

Як повідомив російський історик космонавтики Олександр Железняков, інцидент зі скасуванням запуску пілотованого корабля "Союз МС-25" за 20 секунд до старту стався вперше в історії російської космонавтики.

"Такого конкретно ніколи ще не було. В історії вітчизняної космонавтики ось так безпосередньо перед командою "старт" пуски пілотованих кораблів не скасовували. Були інші ексцеси, а такого роду інцидентів не було. З безпілотними — траплялося, а пілотованими — ні", — наголосив він.

Своєю чергою глава "Роскосмосу" Юрій Борисов назвав причину скасування старту. За його словами, запуск ракети з кораблем "Союз" було скасовано через просідання напруги хімічного джерела струму.

"З екіпажем усе гаразд, він здоровий, у білоруської космонавтки Марини Василевської навіть не здійнявся пульс. Пуск перенесено на 23 березня, на 15.36 за московським часом", — заявив Борисов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про найбільші аварії в російській космічній програмі за останні 20 років. Зокрема, про те, як у серпні 2023 року росіяни провалили свою першу в сучасній історії РФ місячну місію. Її частина — автоматична міжпланетна станція "Луна-25" "припинила своє існування".