Втрата не військова, але приємна

Неподалік Піонерського в Калінінградській області (Росія) вранці у вівторок, 19 березня, у Балтійському морі спалахнув траулер "Капітан Лобанов". Моряки подали сигнал лиха ще об 11:00, але судно все одно потонуло.

Влада Калінінградської області заявляє про трьох постраждалих, але місцеві Телеграм-канали пишуть мінімум про одну жертву і двох зниклих безвісти. "Телеграф" зібрав усе, що відомо про цю надзвичайну подію (ПП) на даний момент.

Загалом на борту судна, що потонуло, було 7 осіб. Але рятувальникам удалося знайти лише чотирьох. Їх доправили до лікарні, повідомляє Amber Mash.

За даними Телеграм-каналу "112", один із моряків загинув. Після затоплення траулера не можуть знайти ще двох людей.

Офіційний представник Калінінградського обласного уряду Дмитро Лисков заявив, що через НП на судні кілька людей постраждали, але не сказали про загиблих. Пожежа, за його словами, виникла через "позаштатну ситуацію".

Цікаво, що це не перший інцидент із "Капітаном Лобановим". Він уже тонув у червні 2021 року. Тоді траулер затонув лише частково та обійшлося без постраждалих.

Для довідки: "Капітан Лобанов" є малим рибальським траулером. Такі судна використовуються для лову риби. Нерідко на них встановлюють холодильні установки, щоб одразу проводити первинну обробку улову.

Зазначимо, що у Чорному морі Росія теж втрачає свої кораблі. Але там це пов’язано не з "позаштатними ситуаціями", а з чудовою роботою Сил оборони України. У Військово-морських силах склали перелік ворожих кораблів, які у пріоритеті на знищення.

Раніше "Телеграф" писав, як Росія збирається захищати залишки Чорноморського флоту. Щоб змінити стратегію, Кремлю довелося здійснити кадрові перестановки.