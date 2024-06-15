У Росії пожежа у сховищі газу: величезний стовп вогню видно за кілометри, влада звинувачує погоду (відео, фото)

Рятувальники вже прибули на місце пожежі

У Росії виникла серйозна пожежа у великому підземному сховищі газу (ПСГ). Стовп вогню та дим видно на кілька кілометрів. Місцева влада у всьому звинувачує погоду.

Фото та відео пожежі діляться у місцевих пабліках. За деякими даними, перед загорянням було чути вибух.

Пожежа виникла в передмісті села Сторожівка Саратівської області. Як повідомляють очевидці, на ПСГ Піщаний Умет Сторожівка відбулася розгерметизація газопроводу з подальшим спалахом. На кадрах із мережі видно, що стовп вогню стрімко зростає. Скільки було газу у сховищі та скільки вигоріло, невідомо.

Губернатор області Роман Бусаргін заявив, що причина вибуху – аномальна спека. Вогонь удалося локалізувати близько 16:00.

"На газопроводі в районі Сторожівки, за попередньою інформацією, у зв’язку з аномальною спекою відбулася розгерметизація, внаслідок чого спостерігається горіння. Зараз екстрені служби спільно з фахівцями працюють на місці. Газопровід перекритий... Горіння локалізували, відбувається випалювання залишків газу з трубопроводу, після чого горіння буде зупинено. До ліквідації аварії залучено всі екстрені служби", — написав він.

Село Сторожівка Саратівської області знаходиться майже за 500 км від кордону з Україною. Чи є постраждалі внаслідок пожежі в газосховищі або руйнації, не повідомляється.

Також "Телеграф" розповідав про те, що в Москві спалахнула велика пожежа. Дим накрив Боткінську лікарню неподалік ОКБ "Сухого".