У Росії немовлят виписують з пологового будинку в кокошниках на голові та з памперсом у косоворотці

У патріотичному чаді в РФ не шкодують навіть дітей, яким кілька днів від народження

У середу, 12 червня в РФ відзначають День Росії, і градус абсурдності переходить усі мислимі межі. Дійшло до того, що новонароджених немовлят одягають у національні костюми — мало того, що це виглядає моторошно, то ще й такий одяг може зашкодити дітям.

Відповідні кадри за підписом "милота дня" публікують росЗМІ. Там навіть не відчувають, що діти у цих костюмах виглядають щонайменше безглуздо, а крім того, їм явно некомфортно. Такі "вбрання" пошила їм медсестра.

Проте читачі помічають це. Навіть для деяких росіян така демонстрація патріотизму за рахунок дітей — це занадто.

"Якось шкода малюків", "Добре, що не у військовій формі, хоч на це мізків вистачило", "Потішити дорослих, помучити дітей. Навіщо?", "Діти щось не дуже задоволені, кричать чогось", "Шкіра у немовляти дуже ніжна ... кокошник жорсткий ... Загалом, і по обличчях дітей видно, що їм некомфортно", "Цікаво, а їхній шкірі нічого не буде? Їм же одяг швами назовні шиють, а тут костюми якісь", "Скрепно", — пишуть коментатори.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в мережі з’явилося промовисте фото — безногий російський десантник на саморобній каталці просить милостиню на фоні борда із закликом вступати до лав російської армії. На такому "транспорті", саморобному "візку" на колесах у СРСР пересувалися безногі ветерани Другої світової війни.