Где украинцы – там меньше прикладываются к рюмке: в РФ показали карту алкоголизма, где употребляют больше всего

Самая высокая смертность от отравлений алкоголем — в Курганской области

Россияне провели исследование в котором определили, где больше всего в РФ потребляют алкоголь и умирают от этого. Эксперты говорят, что остро проблема выражена в Курганской области, Еврейской автономной области, Бурятии и Чукотке.

Об этом говорится на сайте "Если быть точным". В материале говорится, что в республиках Северного Кавказа пьют в разы меньше, чем в среднем по стране, а на Дальнем Востоке и Северо-Западе – в разы больше.

Лучшая ситуация в 2022 году, как и в предыдущие годы, в регионах Северного Кавказа – Дагестане, Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии.

"В 2022 на душу населения старше 15 лет в Ингушетии приходилось 0,3 литра, в Чечне — 0,4 литра, Дагестане — 1,7 литра. Среднее значение страной — 10 литров. В эти расчеты включено как официально купленный алкоголь, так и незарегистрированный (самогон, контрафакт, домашнее вино, суррогаты)", — говорится в сообщении.

Профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ Марина Колосницына говорит, что Кавказ – это мусульманские республики, где вообще не пьют алкоголь. Но даже и немусульманские [южные] регионы предпочитают вина, потому что традиционно они там производятся, в том числе домашние. Поэтому в пересчете на чистый алкоголь обнаруживаются невысокие значения.

Наиболее остро проблема алкогольной зависимости выражена в Курганской области, Еврейской автономной области, Бурятии и Чукотском автономном округе.

Самый высокий уровень потребления алкоголя в России в 2022 году был в Еврейской автономной области и Ненецком автономном округе – более 21 литра спирта в год (или больше литра водки в неделю) на жителя старше 15 лет. Эти же регионы — в пятерке тех, где потребление выросло сильнее всего. В Ненецком автономном округе – почти на треть по сравнению с 2019-м, в Еврейской автономной области – на четверть.

Исследователи из Высшей школы экономики изучили, какие факторы влияют на разницу между регионами. Они обнаружили, что чем выше доля трудоспособного населения, тем ниже уровень потребления. Вероятно, это объясняется тем, что молодые поколения пьют меньше и предпочитают пиво и другой некрепкий алкоголь.

Второй важный фактор – доля городского населения. Повышение удельного веса горожан на 1% ассоциировано с ростом потребления алкоголя на 2%. Правда, это касается только официальной продажи.

Самая высокая смертность от отравлений алкоголем — в Курганской области (32 погибших на 100 тысяч населения в возрасте от 15 лет), Пензенской области (27 человек на 100 тысяч) и Бурятии (24 человека на 100 тысяч). В девяти регионах в 2022 году не было ни одного случая отравления – это Ярославская и Астраханская области, Калмыкия, Северная Осетия, Ингушетия, а также Чукотка, Магадан и Сахалин. В регионах Дальнего Востока очень низкая смертность от отравлений алкоголем, что удивительно при столь высоком уровне потребления.

В одном из регионов проблема алкогольной зависимости стала менее острой за последние годы – это Архангельская область. В 2020 году она была среди антилидеров нашего рейтинга, а сейчас попала в группу С (средний уровень проблемы). Там снизился уровень потребления алкоголя и смертность от алкогольных отравлений и кардиомиопатии.

Стоит добавить, что на бывших украинских территориях, которые сейчас принадлежат РФ (Кубань, Ставрополье, Белгород), люди меньше употребляют алкоголь. Уровень в этих областях входит в группу С, то есть средний уровень проблем.

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