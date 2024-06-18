Це "останній резерв": у Росії закінчуються найсучасніші танки

РФ могла наростити темпи виробництва танків, але це не зрівняється із втратами на фронті

Втрати російської техніки у війні проти України серйозні, особливо це стосується танків. У Росії на кінець 2023 року на зберіганні залишалося півсотні танків Т-90А, а на озброєнні було 100 одиниць — це може бути останнім резервом ворожої армії для модернізації.

Про це повідомляє "Дукарня". На додаток до цього виробництво танків у РФ набагато менше, ніж здається на перший погляд.

Можливості Росії замінити знищені чи пошкоджені танки залишаються під питанням, особливо модель Т-90М, найпотужнішого з основних бойових танків (ОБТ), що стоїть на озброєнні окупантів в Україні. Найближчим часом стане зрозуміло, наскільки швидко і наскільки якісно РФ може замінити свої бойові втрати. У перспективі від цього залежать темпи відновлення військ.

За даними Military Balance+, до 2022 року середньорічний темп виробництва Т-90М був на рівні 40 одиниць і на момент 24 лютого 2022 року в Росії налічувалося приблизно 67 одиниць Т-90М. Після початку війни було поставлено щонайменше 13 партій Т-90М кількістю від 11 до 15 танків. Якщо вірити цим даним, то загальна кількість вироблених з нуля та модернізованих Т-90М може становити 231-267 одиниць, залежно від кількості танків у партії. Це означає, що річне виробництво зросло з 40 танків у 2022 році до 60-70 танків у 2023 році, а у 2024 році можливо ще більше.

"Виходячи з цього, рівень виробництва з 2025 року може становити понад 90 одиниць на рік", — кажуть аналітики.

При цьому є ймовірність, що поточні темпи "виробництва" зберігають співвідношення "3 модернізованих Т-90А на 1 виготовлений з нуля Т-90М", що означає реальні темпи виготовлення Т-90М у 23-28 одиниць. Це означає, що виробництво нових танків зараз більшою мірою залежить від кількості модернізованих Т-90А, запаси яких стають дедалі меншими. Аналітики припускають, що на кінець 2023 на складах РФ залишалося 50 Т-90А, а на озброєнні армії РФ на початок 2024 вважалося ще близько 100 Т-90А.

"Це може бути "останній резерв" для модернізації до рівня Т-90М, після чого темпи їх постачання до збройних сил РФ впадуть до рівня виготовлених "з нуля", — кажуть аналітики.

Попри те, що Росія могла наростити виробництво танків з нуля в період війни, постачання достатньої кількості танків, щоб компенсувати поточні темпи втрат, може виявитися складним завданням. Особливо, якщо зважати на той факт, що кількість танків на складах, які не потребують значної реконструкції, зменшується.

Танк Т-90М

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