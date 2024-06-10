Навчатимуть публічним побиттям? Таліби приїхали на форум міністрів освіти в Росії

На новину вже відреагували користувачі соцмереж

Представники терористичного руху "Талібан" прибули на міжнародний форум міністрів освіти у Казані. При цьому рух досі заборонено в Росії.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Зазначається, що до складу делегації талібів увійшли міністр вищої освіти Афганістану Неда Мохаммад Надім та міністр освіти Хабібулла-Ага Хаккані.

Варто зазначити, що після приходу "Талібану" до влади в Афганістані у 2021 році дівчаткам заборонили навчатися в середній школі, а також здобувати вищу освіту. Крім того, таліби заборонили жінкам навіть бути присутніми в університетах, у тому числі як викладачам.

Крім того, в Афганістані жінкам заборонено виходити з дому без паранджі, відвідувати парки, басейни та спортзали. А за перелюб жінкам загрожує публічна смерть за допомогою побиття камінням.

У доповіді Місії ООН щодо сприяння Афганістану зазначалося, що після захоплення влади в Афганістані таліби регулярно проводять публічні страти, шмагання та побивання камінням. За даними авторів доповіді, лише шість місяців 2023 року в Афганістані публічного побиття зазнали 274 чоловіки, 58 жінок і два хлопчики.

Також зазначається, що більшість покарань була пов’язана із засудженням за подружню зраду та "втечу з дому". Публічного побиття зазнавали також засуджені за крадіжку, гомосексуалізм, вживання алкоголю, шахрайство та торгівлю наркотиками.

Варто зазначити, що новина про прибуття талібів до Казані викликала бурхливу реакцію користувачів соцмереж. Деякі з них запитали, яким саме досвідом вони можуть поділитися.

Нагадаємо, Кремль розглядає питання зняття з афганського руху ісламізму "Талібан" статусу терористичної організації на території РФ. Російське міністерство закордонних справ відпрацьовує це питання.