"Прорахувався скрізь": відомий путініст осоромився з привітанням ВДВ, в мережі сміються

Пропунінський блогер-мільйонік осоромисвя з привітанням ВДВ

Пропунінський блогер-мільйонік Юрій Подоляка, засуджений в Україні заочно до 15 років позбавлення волі за держзраду, зганьбився в мережі, привітавши "всіх причетних" росіян з Днем Повітряно-десантних військ (ПДВ). Він виставив картинку із зображенням українського військовослужбовця та американського вертольота.

Свій допис Подоляка опублікував у Telegram. Пізніше він замінив картинку, але "Телеграф" встиг зробити скрін.

Після того, як у соцмережах спалахнув скандал з цього приводу, Подоляка обізвав обурених блогерів "ідіотами, що хайпують на картинці", вибачився, і виправдав себе тим, що був сонним і втомленим, і змінив фотографію.

Користувачі теж помітили цю помилку і почали залишати свої коментарі: "Слава Україні!; "Ну рогуляка ж хо*ол, які питання?"; "ВДВ — з неба в пакет!

Хто такий Юрій Подоляка

Сам блогер називає себе "головним спікером" у війні проти України. З початку повномасштабного вторгнення РФ Подоляка регулярно виконував завдання спецслужб РФ, спрямованих на проведення інформаційних диверсій. Для цього він створив канал на YouTube, де зібрав аудиторію в 3 млн. підписників. Також російську пропаганду він поширює у Telegram та забороненій в Україні соцмережі Вконтакті. Подоляка виправдовує захоплення української території та знищення громадянської інфраструктури України росіянами. Наводив ворожі ракети на Миколаїв. Блогера заочно засуджено до 15 років позбавлення волі. Від правосуддя він ховається в РФ.

Раніше "Телеграф" повідомив, що СБУ затримала двох паліїв автомобілів у Львові.