"Просчитался везде": известный путинист оконфузился с поздравлением ВДВ, в сети смеются

Прпутинский блогер оконфузился с поздравлением ВДВ

Пропутинский блогер-миллионик Юрий Подоляка, приговоренный в Украине заочно к 15 годам лишения свободы за госизмену, опозорился в сети, поздравив "всех причастных" россиян с Днем Воздушно-десантные войск (ВДВ). Он выставил картинку с изображением украинского военнослужащего и американского вертолета.

Свой пост Подоляка опубликовал в Telegram. Позже он заменил картинку, но "Телеграф" успел сделать скрин.

После того, как в соцсетях успел разгореться скандал, Подоляка обозвал возмущенных блогеров "идиотами, хайпующими на картинке", извинился, и оправдал себя тем, что был сонным и уставшим, и сменил фотографию.

Пользователи тоже заметили допущенную оплошность и стали оставлять свои комментарии: "Слава Україні!; "Ну рогуляка ж хо*ол, які питання?"; "ВДВ — с нєба в пакєт!"

Кто такой Юрий Подоляка

Сам блогер называет себя "главным спикером" в войне против Украины. С начала полномасштабного вторжения РФ Подоляка регулярно выполнял задачи спецслужб РФ, которые были направлены на проведение информационных диверсий. Для этого он создал канал на YouTube, где собрал аудиторию в 3 млн подписчиков. Также российскую пропаганду он распространяет в Telegram и запрещенной в Украине соцсети Вконтакте. Подоляка оправдывает захват украинской территории и уничтожение гражданской инфраструктуры Украины россиянами. Наводил вражеские ракеты на Николаев. Блогер заочно приговорен к 15 годам лишения свободы. От правосудия он скрывается в РФ.

Ранее "Телеграф" сообщил, что СБУ задержала двух поджигателей автомобилей во Львове.