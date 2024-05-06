Готували ракетний обстріл України на Великдень: СБУ затримала російських агентів під Києвом

Їм загрожує довічне ув’язнення

Служба безпеки України затримала під Києвом двох російських агентів. Вони допомагали окупантам готувати масований ракетний обстріл низки областей країни напередодні Великодня.

Про це СБУ повідомляє у понеділок, 6 травня. Подробиці з’явились на офіційному Telegram-каналі відомства.

Агентами РФ виявилися два безробітні 28-річні чоловіки з Умані та Лубен. Їх дистанційно завербував співробітник ФСБ із Криму у березні 2024-го.

Агенти збирали координати енергетичних підприємств та логістичних складів із пальним. Крім того, підозрювані мали намір хотіти передати ворогові дані геолокації військових аеродромів та спецпідрозділів ЗСУ.

Для конспірації фігуранти діяли порізно. Але дистанційно "замикалися" на одного куратора із ФСБ. СБУ своєчасно викрила російські шпигуни. Затримано їх "на гарячому". СБУ спіймала зрадників у той момент, коли вони проводили дорозвідку поблизу потенційних цілей. Таким чином вдалося зірвати плани РФ щодо підготовки повітряних ударів.

В офісі генпрокурора уточнили, що за кожне виконане завдання агенти отримували від представника держави-агресора грошову винагороду. Сума залежала від терміновості та якості виконаної ними "роботи".

Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їм загрожує довічне ув’язнення.

Раніше "Телеграф" писав, що агентів спецслужб Путіна розсекретили завдяки доставці піци.