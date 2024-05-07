Готували вбивство Зеленського, Буданова та Малюка: викрито путінських агентів, гучна заява СБУ

СБУ викрила мережу агентів 5-ї служби ФСБ РФ, які готували вбивство Президента України. Крім того, ворог планував ліквідувати голову СБУ Василя Малюка, голову ГУР Кирила Буданова та інших чиновників. Було затримано двох полковників УДО.

Про це у вівторок, 7 травня, повідомили у пресслужбі СБУ. Зазначається, що розвідка разом зі слідчими Служби безпеки зірвали плани ФСБ з ліквідації керівництва країни.

"Реалізувати плани мала агентурна мережа, завчасно викрита Службою безпеки України за сприяння керівництва Управління державної охорони. До складу мережі, діяльність якої ФСБ курирувала з Москви, входили два полковники УДО, які "зливали" секретну інформацію Росії. Так, ворог активно розробляв плани з ліквідації Президента Володимира Зеленського Одним із завдань агентурної мережі ФСБ був пошук виконавців серед військових, наближених до охорони Президента, які могли б взяти Главу держави в заручники, а згодом його вбити", — йдеться у повідомленні.

Було встановлено, що спочатку завербований агент повинен був спостерігати за переміщенням особи, що охороняється, і передавати ворогові інформацію. Потім по будівлі, де повинен був перебувати чиновник, планувалися завдати ракетного удару.

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