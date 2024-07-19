Шукали легкого заробітку від ФСБ: у Львові затримали двох юнаків за підпал автівок ЗСУ

У Львові СБУ затримала двох паліїв автівок

Від початку червня в Україні ширилася хвиля підпалів авто. Їх цілями ставали переважно автомобілі, що належать українським військовослужбовцям. Ці інциденти викликали занепокоєння серед місцевих жителів та привернули увагу правоохоронних органів, і не дарма.

У Львові Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримала двох молодиків, які за завданням російської ФСБ підпалювали автомобілі українських військовослужбовців.

Ким виявилися палії

Затримані — це двоє місцевих жителів віком 17 та 18 років. Вони шукали легкого заробітку в російських Telegram-каналах, де з ними зв'язався представник ФСБ.

Як діяли зловмисники

Схема їхніх дій була такою: знаходили автомобілі військових, фотографували їх і відправляли фото куратору з ФСБ. Після чого отримували дозвіл на підпал та здійснювали його, використовуючи керосин та розпалювач. Виконавці мали фільмувати загоряння транспортних засобів для "звітності". ФСБ планувала використати відео підпалів для створення фейкових новин про нібито антиукраїнське підпілля у Львові.Затримання та наслідки

Правоохоронці затримали зловмисників "на гарячому" після чергового підпалу. Під час обшуків вилучено телефони та засоби для підпалу. Затриманим оголошено про підозру за статтею про перешкоджання діяльності ЗСУ. Вони перебувають під вартою без права застави.

Раніше "Телеграф" писав, що у ніч 10 липня у Львові підпалили чергову автівку ЗСУ. Тоді врятувати транспортний засіб не вдалося, автомобіль вигорів вщент.