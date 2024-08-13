Готуються до перевороту: вулиці Москви посилено охороняють поліцейські з автоматами

Кремль охороняють особливо серйозно

У Москві посилили заходи безпеки, на вулицях помітили велику кількість ОМОНу та співробітників спецполку зі зброєю. У російській столиці побоюються проникнення ворожих ДРГ та держперевороту.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza із посиланням на власні джерела. У першому та другому спецполках, а також у Росгвардії зроблено щоденні "резерви" з-поміж співробітників.

У Москві постійно моніторять погрози, особливо можливість проникнення диверсійних груп до столиці чи Московської області. Поліцейських попередили, що зловмисники можуть спробувати заволодіти їхньою зброєю.

Керівництво спецполку заборонило відправляти на чергування нових співробітників самостійно — лише у парі з досвідченішими поліцейськими. Співробітники спецполку з автоматами посилили екіпажі ДПС на дорогах. Також посилено охорону території у центрі Москви, особливо навколо Кремля.

На додаток до цього створено додатковий щоденний резерв співробітників спецполку та ОМОНу. Вони сидять на базі на випадок необхідності виїзду та швидкого реагування.

Якщо на екранах росіян почнуть транслювати балет "Лебедине озеро" — це означатиме, що відбувається щось екстраординарне, наприклад, державний переворот. У СРСР, до речі, таким чином натякали на смерть чергового генсека.

Також "Телеграф" розповідав про те, що в Росії "обрали" нового президента України. У Кремлі продовжують просувати наратив про нелегітимність Володимира Зеленського.