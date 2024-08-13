Вашингтону вже нічим натиснути на Росію: експосол США у РФ озвучив невтішний сценарій для України

Він песимістично дивиться на майбутнє в Україні

У США вже не залишилося важелів тиску на Росію. Якби Вашингтон міг якось вплинути на РФ, це вже було б зроблено у питанні України.

Про це заявив колишній американський посол у Москві Джон Салліван, пише Foreign Policy. За його словами, США вже перепробували безліч варіантів чинити тиск на Росію.

"Якби ми могли щось зробити, щоб натиснути на Росію, щоб вона підкорилася нашій волі, ми б уже зробили це щодо України. Чим ми їм тепер будемо погрожувати? Якби я міг вигадати більш жорсткі методи, ми вже їх використовували б у тому, що стосується України", — підкреслив Салліван.

Крім того, на його думку, війна в Україні не закінчується капітуляцією російського диктатора Володимира Путіна. За словами Саллівана, серед найімовірніших і найкращих сценаріїв, на які можна сподіватися, — це припинення вогню без поступок Росії.

"Я песимістично дивлюся на майбутнє в Україні, тому що жодна сторона на даний момент не хоче вести переговори. Українці поки що не можуть витіснити росіян з контрольованої ними території України. Але з іншого боку, росіяни не змогли здійснити серйозний наступ, щоб захопити більше частин України. Тож безвихідь — це найкраще, на що ми можемо сподіватися в осяжному майбутньому", — підкреслив він.

Нагадаємо, сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що радий тому, що Україна не попередила США про операцію у Курській області. Він додав, що це було надзвичайно сміливо та чудово.