Загроза для Путіна: Пономарьов пояснив, хто з росіян, яких обміняли, найбільш небезпечний для Кремля

Опозиціонери мають різні переконання про війну та Україну

Під час обміну між Заходом та Росією з ув'язнення вийшли троє російських опозиціонерів Володимир Кара-Мурза, Ілля Яшин та Андрій Пивоваров. Швидше за все вони підтримуватимуть Україну на зовнішній арені, однак у різний спосіб.

Про це розповів російський опозиційний політик Ілля Пономарьов в інтерв'ю "Телеграфу": ​​Путіна можуть замінити дві людини, — Ілля Пономарьов про майбутнє Росії, план Б і реальні загрози для Кремля.

"Вони будуть усі дуже активні, вони не випадково опинилися у в'язниці за дуже активну антивоєнну та проукраїнську позицію. Усі троє. Така ситуація і з багатьма іншими, яких обміняли", — сказав Пономарьов.

Він зазначив, що Кара-Мурза є одним з архітекторів санкцій проти Росії. Політик додав, що це пов'язано із законом Магнітського, яким у 2012 році було передбачено персональні санкції щодо осіб, відповідальних за корупцію, порушення прав людини та принципу верховенства права в Росії.

"От Володя досить радикальна людина, і я сподіваюся, що вона буде підтримувати наш опір і озброєних росіян. Треба з ним про це поговорити. Коли наступного разу буду в Сполучених Штатах, обов'язково хочу з ним зустрітися", — додав він.

Що стосується Яшина, то на думку опозиціонера, він приєднається до руху, створеного Олексієм Навальним, і намагатиметься будувати діалог із росіянами.

Пивоваров підтримує ідею мирного протесту і багато в чому покладатиметься на ідеї Михайла Ходорковського. За словами Пономарьова, Ходорковський розуміє, що озброєна боротьба потрібна, щоб зняти російського диктатора Володимира Путіна, проте зараз для неї час не настав. До того ж він не готовий домовлятися з Україною.

"Він хоче бути у діалозі з Україною, але не хоче, щоб Україна лідирувала у цьому процесі. Він не вірить в українську перемогу", — підсумував політик.

Зліва направо: Володимир Кара-Мурза, Андрій Пивоваров, Ілля Яшин

Нагадаємо, раніше Пономарьов розповідав, що на території Росії діє безліч партизанських груп, більшість із яких було створено без участі України.