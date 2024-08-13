Готовятся к перевороту: улицы Москвы усиленно охраняют полицейские с автоматами

Кремль охраняют особенно серьезно

В Москве усилили меры безопасности, на улицах заметили большое количество ОМОНа и сотрудников спецполка с оружием. В российской столице опасаются проникновения вражеских ДРГ и госпереворота.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники. В первом и втором спецполках, а также в Росгвардии сделаны ежедневные "резервы" из числа сотрудников.

В Москве постоянно мониторят угрозы, особенно возможность проникновения диверсионных групп в столицу или Московскую область. Полицейских предупредили, что злоумышленники могут попытаться завладеть их оружием.

Руководство спецполка запретило отправлять на дежурства новых сотрудников самостоятельно — только в паре с более опытными полицейскими. Сотрудниками спецполка с автоматами усилили экипажи ДПС на дорогах. Также усилена охрана територии в центре Москвы, в особенности вокруг Кремля.

В добавок к этому создан дополнительный ежедневный резерв сотрудников спецполка и ОМОНа. Они сидят на базе на случай необходимости выезда и быстрого реагирования.

Если на экранах россиян начнут транслировать балет "Лебединое озеро" — это будет означать, что происходит нечто экстраординарное, к примеру государственный переворот. В СССР, к слову, таким образом намекали на смерть очередного генсека.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в России "избрали" нового президента Украины. В Кремле продолжают продвигать нарратив о не легитимности Владимира Зеленского.