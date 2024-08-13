У Росії "обрали" нового президента України: смішна заява путінської розвідки

Користувачі у мережі вже сміються

США нібито хочуть замінити чинного президента України Володимира Зеленського на колишнього міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Адже він "менш корумпована та більш керована" фігура, на думку Росії. Українці вже сміються з цього в мережі.

"Телеграф" звернувся до прессекретаря Арсена Борисовича, щоб дізнатись думку щодо цього. Але отримав коротку та чітку відповідь: "Без коментарів".

Як зазначила пресслужба Служби зовнішньої розвідки РФ (СЗР), у Вашингтоні нібито впевнені, що це "дозволить Заходу краще підготуватися до можливого початку переговорів із Росією щодо врегулювання конфлікту".

Водночас слова про "незадоволення" Зеленським як президентом України зі сторони США та інших країн нічим не підкріплюються. Але заміна Росією голови нашої держави на Авакова вже веселить українців у мережі.

Дехто не розуміє, чому до кандидатів не потрапив колишній Головком ЗСУ Валерій Залужний та голова Головного управління розвідки Кирило Буданов або експрезидент Віктор Янукович.

Більшість українців шоковані робою розвідки РФ, якщо вона серйозно пропонує Авакова у президенти.

Деякі користувачі не розуміють, як Авакова можна було назвати "менш корумпованим та більш керованим".

Раніше "Телеграф" розповідав, що в мережі сміялися з нової заяви диктатора Володимира Путіна про російські ноу-хау на фронті та натовп росіян в українському полоні.