Був атакований БПЛА? У Підмосков’ї вирує пожежа на заводі, що говорять у мережі (відео)

Причини пожежі невідомі

У підмосковному місті Люберці вирує велика пожежа на території заводу сільськогосподарського машинобудування ім. Ухтомського. Величезний стовп чорного диму видно здалеку.

Фото та відео з місця публікують російські Telegram-канали. У МНС Росії не озвучили жодних подробиць.

Інформація про займання стала з’являтися близько 9:30 у четвер, 15 серпня. На кадрах з місця видно, як із території заводу в небо валить густий чорний дим, і він з кожною хвилиною тільки посилюється.

За інформацією МНС, площа загоряння у виробничій будівлі становить 1600 квадратних метрів, на місці працюють пожежники. Причина займання невідома, хоча у мережі повідомляли нібито про удар БПЛА, але росЗМІ назвали це фейком. Інформації про постраждалих та масштаби руйнувань поки що немає.

"Ніякого безпілотника, вибуху тощо НЕ БУЛО. За попередньою інформацією, пожежа почалася в одному з приміщень компанії, що займається виробництвом декорацій", — пишуть у мережі.

При цьому зазначають, що оренда приміщень на території колишнього заводу є незаконною. Але попри це, під’їзд пожежників ускладнюється великою кількістю припаркованих авто на території заводу. У цьому районі утворився затор, рух транспорту утруднений.

Люберецький завод сільськогосподарського машинобудування, за інформацією відкритих джерел, закрився після розпаду СРСР і до теперішнього моменту нічого не виробляє. До цього завод виготовляв сільськогосподарську техніку та запчастини до неї, а під час Великої вітчизняної війни – міни.

Також "Телеграф" розповідав про те, що на Одещині на кордоні з Молдовою горить очерет. Вогонь вирує кілька днів поспіль і міг перебратися на територію іншої країни.