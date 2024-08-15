Был атакован БПЛА? В Подмосковье бушует пожар на заводе, что говорят в сети (видео)

Причины пожара неизвестны

В подмосковном городе Люберцы бушует крупный пожар на территории завода сельскохозяйственного машиностроения им. Ухтомского. Огромный столб черного дыма виден издалека.

Фото и видео с места публикуют российские Telegram-канале. В МЧС России не озвучили никаких подробностей.

Информация о возгорании стала появляться около 9:30 в четверг, 15 августа. На кадрах с места видно, как с территории завода в небо валит густой черный дым и он с каждой минутой только усиливается.

По информации МЧС, площадь возгорания в производственном здании составляет 1 600 квадратных метров, на месте работают пожарные. Причина возгорания неизвестна, хотя в сети сообщали якобы об ударе БПЛА, но росСМИ назвали это фейком. Информации о пострадавших и масштабах разрушений пока нет.

"Никакого беспилотника, взрыва и т.д. НЕ БЫЛО, по предварительной информации пожар начался в одном из помещений компании, занимающейся производством декораций", — пишут в сети.

При этом отмечают, что аренда помещений на территории бывшего завода является незаконной. Но, несмотря на это, подъезд пожарных осложняется большим количеством припаркованных авто на территории завода. В этом районе образовалась пробка, движение транспорта затруднено.

Люберецкий завод сельскохозяйственного машиностроения, по информации из открытых источников, закрылся после распада СССР и до теперешнего момента ничего не производит. До этого завод изготовлял сельскохозяйственную технику и запчасти к ней, а во время Великой отечественной войны — мины.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Одесской области на границе с Молдовой горит камыш. Огонь бушует несколько дней подряд и мог перебраться на территорию другой страны.