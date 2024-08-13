У Росії після вибуху спалахнула потужна пожежа: що згоріло (фото та відео)

Про постраждалих не повідомляється

У місті Єкатеринбург Свердловській області Росії в ніч проти вівторка, 13 серпня, спалахнула потужна пожежа. За словами очевидців, перед нею пролунав вибух.

Як повідомили росЗМІ, вибух у Єкатеринбурзі пролунав незадовго до 1 години ночі. Після цього виникла сильна пожежа, полум’я та дим було видно за кілька кілометрів із різних точок міста.

У МНС Свердловській області заявили, що пожежа сталася на вулиці Металургів, горів "колективний сад", два садові будинки та надвірні споруди. Вогонь охопив 250 метрів квадратних. Пожежу, за даними МНС загасили, постраждалих немає. Її причини встановлюватимуться.

Однак російські пабліки пишуть, що будинок, що горів, нібито належить місцевій екоактивістці Олені Кольцовій. За її словами, його "могли підпалити її недоброзичливці". Сама вона не постраждала, але будинок вигорів повністю. Вогонь знищив також усі документи та напрацювання із захисту московського лісопарку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 10 серпня у російській Ростовській області почалася пожежа після повідомлень про вибух. Ще одна пожежа приблизно в той же час сталася у прикордонному місті Шебекино (Бєлгородська область).