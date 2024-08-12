Під Одесою згорів склад з зерном: рятувальники приборкали масштабну пожежу (фото, відео)

Причини займання встановлюються

У понеділок, 12 серпня, на Одещині спалахнула потужна пожежа у складському приміщенні з зерном на дві тисячі квадратних метрів. Інцидент стався в селі Візирка.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС). Під час займання була велика загроза переходу вогню на сусідні аналогічні приміщення, але рятувальники вчасно цьому запобігли.

Зазначається, що в результаті події загиблих та постраждалих немає. Проте причину займання ще не становлено, наслідки також оцінюються.

"Від ДСНС залучались 14 одиниць техніки та 53 вогнеборці. Від місцевої пожежної команди 1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу", — додали у пресслужбі.

Водночас у мережі пишуть, що займання нібито сталось через коротке замикання транспортувальної стрічки.

Нагадаємо, що на Миколаївщині спалахнула масштабна лісова пожежа. Загальна площа займання становила 70 гектар, з яких 50 га. — це ліс, 20 га. — суха трава та очерет. Також вогонь частково розповсюдився на житловий сектор села Ковалівка. Там було ліквідовано займання 3 господарчих споруд та 2 житлових будинків.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Дніпрі горіла багатоповерхівка. Перед пожежею очевидці чули вибух.