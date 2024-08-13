Дим на пів Одеської області: на кордоні з Молдовою вирує серйозна пожежа (відео)

Жителі Одеської області скаржаться, що вогонь ніхто не гасить

На Одещині біля кордону з Молдовою другий день вирує масштабна пожежа — горить очерет. Місцеві жителі скаржаться, що стовпи диму видно за кілька десятків кілометрів.

Фото та відео пожежі публікують у місцевих Telegram-каналах. Причина загоряння у плавнях невідома.

Як повідомляють у мережі, горять плавні між селами Маяк та Біляївка у районі Паланки (Молдова). За різними даними, займання відбувається останні 2-4 дні. Місцеві жителі скаржаться, що у повітрі літає попіл і стоїть важкий запах гару, дим на пів області. На кадрах із мережі помітно, що є кілька осередків займання.

"Спочатку горіло з боку Турунчука, між селами Троїцьким та Яськами, горить уже третю добу і безпосередньо через плавні річкою вогонь дійшов майже до Паланки", — пишуть у мережі і скаржаться, що вогонь не гасять.

Серед ймовірних причин пожежі — спека, через що відбувається самозаймання, та навмисні підпали. У ДСНС Одеської області поки що ніяк не прокоментували інформацію про масштабні загоряння.

Також "Телеграф" розповідав про те, що під Одесою згорів склад із зерном. Причину пожежі не встановлено, над цим працюють фахівці.