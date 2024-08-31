Сильна пожежа у Москві: до гасіння залучили корабель та вертольоти (фото, відео)

Вогонь охопив 1 тисячу квадратних метрів

У суботу, 31 серпня, у Москві спалахнула сильна пожежа, яку важко ліквідувати. Горить адміністративна будівля на Бережківській набережній.

У мережі вже публікують епічні кадри. Великий стовп диму від пожежі видно з різних куточків міста.

РосЗМІ стверджують, що займання сталося у триповерховий адміністративній будівлі на Бережківській набережній. Пожежа стрімко охопила майже всю площу та її важко загасити з землі. Тому до ліквідації долучили дрони, два вертольоти Ка-32 та пожежний корабель "Полковник Чернишов".

"Вогонь палає на площі 1 000 квадратних метрів. До ліквідації пожежі залучено понад 130 осіб та 45 одиниць техніки", — пишуть у мережі.

Наразі офіційної інформації про постраждалих та причину займання немає. Проте рух транспорту біля Бережківської набережної обмежено.

Нагадаємо, нещодавно в Україні під час зливи та грози блискавка в Одесі ударила в храм УПЦ МП. Внаслідок цього виникла сильна пожежа, яку ліквідували за кілька годин після займання. Під час гасіння виникли складності з під'їздом техніки, але рятувальники впорались.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Німеччині стався вибух на заводі оборонного концерну. Відомо про кількох постраждалих.